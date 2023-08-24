Гендиректор «Фиорентины» — об Амрабате: мы готовы продать того, кто несчастлив в клубе

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне высказался о будущем полузащитника «фиалок» Софьяна Амрабата.

«На данный момент Амрабат не тренируется с командой. Однако мы до сих пор не получили ни одного официального предложения по Софьяну этим летом.

Если в нашем клубе есть игроки, которые несчастливы, мы, конечно, рассмотрим варианты с их продажей», – приводит слова Бароне Sky Sport Italia.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны сразу нескольких европейских грандов. Один из них — «Ливерпуль». Руководство «фиалок» сообщило 27-летнему игроку о необходимости принять итоговое решение о своём будущем в ближайшие дни.