Соболев — о «Спартаке»: горд быть частью самого великого и титулованного клуба

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от преодоления отметки в 50 забитых голов за московский клуб.
«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России. Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Всё ещё впереди. Спасибо всем за поздравления», — написал Соболев в своём телеграм-канале.
Соболеву потребовалось 109 матчей, чтобы забить 50 голов за «Спартак». Юбилейный мяч пришёлся на домашнюю игру 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским лубом действует до конца июня 2026 года.
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