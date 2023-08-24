Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал о жизни в Самаре

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца порассуждал на тему жизни в Бразилии и России. Кроме того, футболист рассказал, как проводит свой досуг в Самаре.

«Когда я сюда только приехал (в Россию. – Прим. «Чемпионата»), мне сказали, что набережная Самары — это русская Копакабана. Наверное, да, так и есть, поскольку тут хороший пляж. В чём-то это похоже на Рио.

Также мне с женой очень нравится гулять по набережной у Волги. Когда хорошая погода, то иногда можно даже поплавать немного. Ещё люблю и просто дома находиться. Иногда что-то приготовить поесть или поиграть в PlayStation», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

24-летний бразилец перешёл в «Крылья Советов» из «Шерифа» в январе 2022 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл за клуб из Самары 20 игр во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.