Лепёхин: правильно, что Карпин не вызвал Захаряна и Кузяева в сложный для них период

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об отсутствии в расширенном списке сборной России полузащитников «Гавра» и «Реала Сосьедад» Далера Кузяева и Арсена Захаряна.

«Отсутствие в заявке сборной Захаряна и Кузяева — это верный ход со стороны Карпина. Он в данной ситуации защищает интересы этих двух ребят, у которых серьёзные перемены в жизни и карьере, и таким способом пытается им помочь. Люди только перешли в новую среду, и в этой ситуации нет большой необходимости их привлекать. Они оба хорошо известны Карпину. Это правильный, человечный поступок. Хотя Валерию Георгиевичу важно, чтобы его команда играла, но в данной ситуации он учёл интересы футболистов. Сложный период для них с точки зрения перестройки и психологии. У Карпина ко всем индивидуальный подход», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».