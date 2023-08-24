Лепёхин: правильно, что Карпин не вызвал Захаряна и Кузяева в сложный для них период

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об отсутствии в расширенном списке сборной России полузащитников «Гавра» и «Реала Сосьедад» Далера Кузяева и Арсена Захаряна.
«Отсутствие в заявке сборной Захаряна и Кузяева — это верный ход со стороны Карпина. Он в данной ситуации защищает интересы этих двух ребят, у которых серьёзные перемены в жизни и карьере, и таким способом пытается им помочь. Люди только перешли в новую среду, и в этой ситуации нет большой необходимости их привлекать. Они оба хорошо известны Карпину. Это правильный, человечный поступок. Хотя Валерию Георгиевичу важно, чтобы его команда играла, но в данной ситуации он учёл интересы футболистов. Сложный период для них с точки зрения перестройки и психологии. У Карпина ко всем индивидуальный подход», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».
- 24 августа 2023
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57