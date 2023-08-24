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Давила завтра будет заявлен за ЦСКА

Давила завтра будет заявлен за ЦСКА
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что новый нападающий армейцев Виктор Давила в скором времени будет заявлен за команду.

«Мексиканская сторона подтвердила трансфер Давилы в международной системе регистрации трансферов. Теперь мы ждём подтверждения со стороны РФС, что из-за разницы во времени было невозможно сделать сегодня. Завтра в первой половине дня игрок будет заявлен и сможет принять участие в матче», – сообщил Брейдо в своём телеграм-канале.

25-летний чилиец подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Прошлый сезон футболист провёл в мексиканском «Леоне», за который сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

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