The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» подпишет с Эвансом контракт до конца сезона

Защитник Джонни Эванс может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, 35-летний игрок обороны впечатлил главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки. Сделка по подписанию годичного соглашения будет закрыта в ближайшие несколько дней.
Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал 26 сентября 2007 года в матче Кубка английской лиги с «Ковентри Сити». В последние годы Джонни выступал за «Лестер», который по итогам сезона-2022/2023 покинул высшую английскую лигу, а сам Эванс получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта.
В сезоне-2022/2023 Эванс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Ипсвичу» защитника Брендона Уильямса.
- 24 августа 2023
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57