The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» подпишет с Эвансом контракт до конца сезона

Защитник Джонни Эванс может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 35-летний игрок обороны впечатлил главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки. Сделка по подписанию годичного соглашения будет закрыта в ближайшие несколько дней.

Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал 26 сентября 2007 года в матче Кубка английской лиги с «Ковентри Сити». В последние годы Джонни выступал за «Лестер», который по итогам сезона-2022/2023 покинул высшую английскую лигу, а сам Эванс получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2022/2023 Эванс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Ипсвичу» защитника Брендона Уильямса.