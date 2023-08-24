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Форвард «Лиона» Токо Экамби перешёл в «Абху», за которую выступают Крыховяк и Камано

Форвард «Лиона» Токо Экамби перешёл в «Абху», за которую выступают Крыховяк и Камано
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Нападающий «Лиона» и сборной Камеруна Карл Токо Экамби пополнил ряды саудовской «Абхи». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, футболист подписал двухлетнее соглашение с клубом из Саудовской Аравии. Сумма трансфера составит € 1,5 млн. Ещё € 500 тыс. могут быть выплачены в качестве бонусов.

Напомним, за «Абху» выступают бывшие полузащитники московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. Во второй половине сезона-2022/2023 Токо Экамби выступал за «Ренн» на правах аренды. Форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к ещё одному форварду «Лиона» — Брэдли Баркола.

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