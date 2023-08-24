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Доку — о переходе в «Манчестер Сити»: тренируясь у Гвардиолы, я стану намного лучше

Доку — о переходе в «Манчестер Сити»: тренируясь у Гвардиолы, я стану намного лучше
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Новичок «Манчестер Сити», вингер Жереми Доку прокомментировал свой переход в стан «горожан».

«Замечательный день для меня как в личном, так и в профессиональном плане. «Манчестер Сити» — лучшая команда мира на данный момент. Трансфер в подобный клуб — особенное событие для меня и для всей моей семьи.

Я молодой игрок, которому предстоит усердно работать и прогрессировать изо дня в день. Работая под руководством Хосепа Гвардиолы и его штаба, я стану ещё лучше. Уверен в этом!

«Сити» порадовал своих болельщиков в прошлом сезоне. Выиграть требл — очень сложная задача, но им это удалось. С нетерпением жду, когда смогу впервые сыграть в футболке «горожан». Буду делать всё, что в моих силах, чтобы радовать наших болельщиков», — приводит слова Доку пресс-служба «Манчестер Сити».

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