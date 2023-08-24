Салихова: если бы не Каттани, уже через год «Спартак» мог бы потерять многих игроков

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценила работу бывшего спортивного директора команды Луки Каттани в московском клубе.
«У клуба должен быть горизонт планирования. Это важно и для понимания самих игроков, и для развития их карьеры. Лука Каттани вовремя продлевал российских игроков, не дожидаясь того периода, когда остаётся год до окончания контракта, и часто некоторые агенты начинают выкручивать руки. Так он вовремя продлил Денисова, Литвинова, Игнатова и заключал контракты на 5 и 5,5 лет, а не на 3 года, как это любят делать агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков.
В противном случае, на данный момент уже через год «Спартак» мог бы потерять многих русских, или пришлось бы снова садиться за переговоры, опять платить агентские, подписные и подъёмные», — приводит слова Салиховой Sport24.
Напомним, Каттани стал спортивным директором «Спартака» 21 декабря 2021 года. Спустя полгода итальянец покинул московский клуб.
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30