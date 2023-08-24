Салихова: если бы не Каттани, уже через год «Спартак» мог бы потерять многих игроков

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценила работу бывшего спортивного директора команды Луки Каттани в московском клубе.

«У клуба должен быть горизонт планирования. Это важно и для понимания самих игроков, и для развития их карьеры. Лука Каттани вовремя продлевал российских игроков, не дожидаясь того периода, когда остаётся год до окончания контракта, и часто некоторые агенты начинают выкручивать руки. Так он вовремя продлил Денисова, Литвинова, Игнатова и заключал контракты на 5 и 5,5 лет, а не на 3 года, как это любят делать агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков.

В противном случае, на данный момент уже через год «Спартак» мог бы потерять многих русских, или пришлось бы снова садиться за переговоры, опять платить агентские, подписные и подъёмные», — приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, Каттани стал спортивным директором «Спартака» 21 декабря 2021 года. Спустя полгода итальянец покинул московский клуб.