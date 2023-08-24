«Карабах» на выезде уверенно обыграл «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния словенской «Олимпии» и азербайджанского «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с болгарином Георги Кабаковым.

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник Кевин Медина, в роли ассистента выступил хавбек Яссин Бензия. На 44-й минуте гол форварда Леандру Андраде упрочил преимущество «Карабаха», голевую передачу отдал другой игрок линии атаки, Редон Джиджа.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Время начала встречи — 19:00 мск.