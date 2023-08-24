«Карабах» на выезде уверенно обыграл «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги Европы
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Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния словенской «Олимпии» и азербайджанского «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с болгарином Георги Кабаковым.
Оба гола в матче были забиты в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник Кевин Медина, в роли ассистента выступил хавбек Яссин Бензия. На 44-й минуте гол форварда Леандру Андраде упрочил преимущество «Карабаха», голевую передачу отдал другой игрок линии атаки, Редон Джиджа.
Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Олимпия Л
Любляна, Словения
Окончен
0 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Медина Рентерия – 32' 0:2 Андраде – 44'
Удаления: Суалехе – 90+5' / нет
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Время начала встречи — 19:00 мск.
Комментарии
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