Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Карабах» на выезде уверенно обыграл «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги Европы

«Карабах» на выезде уверенно обыграл «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч противостояния словенской «Олимпии» и азербайджанского «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с болгарином Георги Кабаковым.

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник Кевин Медина, в роли ассистента выступил хавбек Яссин Бензия. На 44-й минуте гол форварда Леандру Андраде упрочил преимущество «Карабаха», голевую передачу отдал другой игрок линии атаки, Редон Джиджа.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Олимпия Л
Любляна, Словения
Окончен
0 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Медина Рентерия – 32'     0:2 Андраде – 44'    
Удаления: Суалехе – 90+5' / нет

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Время начала встречи — 19:00 мск.

Материалы по теме
«Аякс» с крупным счётом обыграл «Лудогорец» в квалификации ЛЕ, Кудус оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android