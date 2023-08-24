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«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об аренде Канселу без права выкупа

«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об аренде Канселу без права выкупа
Жоау Канселу
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Каталонская «Барселона» продвинулась в переговорах по аренде португальского защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Marca.

По данным источника, Канселу в ближайшее время станет игроком «Барселоны». К тому же соглашение между клубами не будет предусматривать право выкупа португальца. Руководство сине-гранатовых ищет средства для регистрации футболиста в Ла Лиге, из-за этого переход затягивается.

Напомним, ранее сообщалась, что 29-летний португалец согласовал условия личного контракта с «Барселоной» и ждёт, когда «Манчестер Сити» договорится с каталонским клубом.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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