«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об аренде Канселу без права выкупа

Каталонская «Барселона» продвинулась в переговорах по аренде португальского защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Marca.
По данным источника, Канселу в ближайшее время станет игроком «Барселоны». К тому же соглашение между клубами не будет предусматривать право выкупа португальца. Руководство сине-гранатовых ищет средства для регистрации футболиста в Ла Лиге, из-за этого переход затягивается.
Напомним, ранее сообщалась, что 29-летний португалец согласовал условия личного контракта с «Барселоной» и ждёт, когда «Манчестер Сити» договорится с каталонским клубом.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30