«Арис» со счётом 1:2 уступил братиславскому «Словану» в квалификации Лиги Европы

Кипрский «Арис», за который в сезоне-2022/2023 выступал российский нападающий Александр Кокорин, провёл первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с братиславским «Слованом» (Словакия). Игра проходила в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле», на встрече работала бригада арбитров во главе с шотландцем Уильямом Колламом. Хозяева добились победы со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 34-й минуте, отличился хорватский полузащитник Марко Толич, которому ассистировал бразильский защитник Лукас Ловат. Удвоил преимущество «Слована» на 57-й минуте нападающий Давид Стрелец, голевая передача на счету другого игрока атаки, Нино Марцелли. Ответный мяч «Ариса» забил на 73-й минуте южноафриканский полузащитник Михлали Маямбела, ассистент — польский форвард Мариуш Стемпиньски.
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Время начала встречи — 20:00 мск.
- 24 августа 2023
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