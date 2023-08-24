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«Арис» со счётом 1:2 уступил братиславскому «Словану» в квалификации Лиги Европы

«Арис» со счётом 1:2 уступил братиславскому «Словану» в квалификации Лиги Европы
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Кипрский «Арис», за который в сезоне-2022/2023 выступал российский нападающий Александр Кокорин, провёл первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с братиславским «Слованом» (Словакия). Игра проходила в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле», на встрече работала бригада арбитров во главе с шотландцем Уильямом Колламом. Хозяева добились победы со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте, отличился хорватский полузащитник Марко Толич, которому ассистировал бразильский защитник Лукас Ловат. Удвоил преимущество «Слована» на 57-й минуте нападающий Давид Стрелец, голевая передача на счету другого игрока атаки, Нино Марцелли. Ответный мяч «Ариса» забил на 73-й минуте южноафриканский полузащитник Михлали Маямбела, ассистент — польский форвард Мариуш Стемпиньски.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
2 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
1:0 Толич – 34'     2:0 Стрелец – 57'     2:1 Маямбела – 73'    

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Время начала встречи — 20:00 мск.

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