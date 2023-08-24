«Шериф» сыграл вничью с «Клаксвиком» в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы в противостоянии фарерского клуба «КИ Клаксвик» и молдавского «Шерифа». Игра, прошедшая на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне (Фарерские острова), закончилась вничью — 1:1. На встрече работала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения).
На 52-й минуте счёт открыл датский полузащитник хозяев Патрик да Силва (автор голевой передачи — нападающий Люк Касси). «Шериф» отыгрался усилиями камерунского форварда Джерома Мбекели, отличившегося на 73-й минуте (ассистент — хавбек Рикардиньо).
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнётся в 20:00 мск.
Напомним, после поражения от «Клаксвика» по сумме двух матчей (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» был уволен российский специалист Станислав Черчесов.
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30