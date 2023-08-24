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«Шериф» сыграл вничью с «Клаксвиком» в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы в противостоянии фарерского клуба «КИ Клаксвик» и молдавского «Шерифа». Игра, прошедшая на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне (Фарерские острова), закончилась вничью — 1:1. На встрече работала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения).

На 52-й минуте счёт открыл датский полузащитник хозяев Патрик да Силва (автор голевой передачи — нападающий Люк Касси). «Шериф» отыгрался усилиями камерунского форварда Джерома Мбекели, отличившегося на 73-й минуте (ассистент — хавбек Рикардиньо).

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнётся в 20:00 мск.

Напомним, после поражения от «Клаксвика» по сумме двух матчей (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» был уволен российский специалист Станислав Черчесов.