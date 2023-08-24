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Борисовский БАТЭ разгромно проиграл «Балкани» в Лиге конференций

Борисовский БАТЭ разгромно проиграл «Балкани» в Лиге конференций
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Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором борисовский БАТЭ, представляющий Беларусь, на выезде уступил «Балкани» из Косово с разгромным счётом — 1:4. Команды играли на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Воленом Чинковым (Болгария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Белорусская команда вышла вперёд уже на 10-й минуте встречи — отличился форвард Денис Лаптев. Однако ещё до перерыва «Балкани» сравнял счёт благодаря усилиями защитника Байрама Яшаницы. Во второй половине матча клуб из Косово забил в ворота соперника три безответных мяча. Как итог — разгромная победа «Балкани» со счётом 4:1.

Ответный матч состоится через неделю — в четверг, 31 августа. Победитель противостояния получит право принять участие на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:45 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
4 : 1
БАТЭ
Борисов, Беларусь
0:1 Лаптев – 10'     1:1 Яшаница – 31'     2:1 Толай – 58'     3:1 Толай – 66'     4:1 Тачи – 89'    
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