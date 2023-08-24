Борисовский БАТЭ разгромно проиграл «Балкани» в Лиге конференций

Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором борисовский БАТЭ, представляющий Беларусь, на выезде уступил «Балкани» из Косово с разгромным счётом — 1:4. Команды играли на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Воленом Чинковым (Болгария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Белорусская команда вышла вперёд уже на 10-й минуте встречи — отличился форвард Денис Лаптев. Однако ещё до перерыва «Балкани» сравнял счёт благодаря усилиями защитника Байрама Яшаницы. Во второй половине матча клуб из Косово забил в ворота соперника три безответных мяча. Как итог — разгромная победа «Балкани» со счётом 4:1.

Ответный матч состоится через неделю — в четверг, 31 августа. Победитель противостояния получит право принять участие на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.