Кудус — после хет-трика в игре с «Лудогорцем»: думаю, это был мой последний матч за «Аякс»
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Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус после оформленного хет-трика в игре раунда плей-офф Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (4:1) прокомментировал слухи о своём уходе из команды.
«Да, я думаю, это был мой последний матч за «Аякс». Но давайте посмотрим, что будет на следующий день. Переговоры идут. Мы должны увидеть, будет ли достигнуто соглашение в ближайшие несколько дней.
«Вест Хэм»? Хороший клуб, да», — приводит слова Кудуса после матча журналист Фабрицио Романо.
Ранее тот же источник сообщал, что амстердамцы отклонили предложение молотобойцев по трансферу игрока в размере € 42 млн.
Кудус выступает за «Аякс» с лета 2020 года, контракт 23-летнего футболиста с бело-красными действует до лета 2025 года.
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