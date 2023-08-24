Кудус — после хет-трика в игре с «Лудогорцем»: думаю, это был мой последний матч за «Аякс»

Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус после оформленного хет-трика в игре раунда плей-офф Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (4:1) прокомментировал слухи о своём уходе из команды.

«Да, я думаю, это был мой последний матч за «Аякс». Но давайте посмотрим, что будет на следующий день. Переговоры идут. Мы должны увидеть, будет ли достигнуто соглашение в ближайшие несколько дней.

«Вест Хэм»? Хороший клуб, да», — приводит слова Кудуса после матча журналист Фабрицио Романо.

Ранее тот же источник сообщал, что амстердамцы отклонили предложение молотобойцев по трансферу игрока в размере € 42 млн.

Кудус выступает за «Аякс» с лета 2020 года, контракт 23-летнего футболиста с бело-красными действует до лета 2025 года.