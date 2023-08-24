Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы: «Олимпиакос» переиграл «Чукарички», «ЛАСК» был сильнее «Зриньски»

Лига Европы: «Олимпиакос» переиграл «Чукарички», «ЛАСК» был сильнее «Зриньски»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились два первых матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них греческий «Олимпиакос» в родных стенах обыграл сербский «Чукарички» — 3:1.

Греческая команда повела в счёте с преимуществом в два мяча уже к 16-й минуте благодаря голам Айюба Эль-Кааби и Костаса Фортуниса. Ещё до перерыва Эль-Кааби оформил дубль, закрепив уверенное преимущество в счёте для своей команды. На 90+2-й минуте голом престижа в составе «Чукарички» отметился форвард Алекса Янкович.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 1
Чукарички
Белград, Сербия
1:0 Эль-Кааби – 3'     2:0 Фортунис – 16'     3:0 Эль-Кааби – 40'     3:1 Миладинович – 90+2'    

В ещё одном матче игрового дня австрийский «ЛАСК» дома одолел боснийский «Зриньски» — 2:1. «ЛАСК» повёл в счёте с преимуществом в два мяча уже к 11-й минуте, однако на 71-й минуте нападающий «Зриньски» Франко Саблич сократил отставание своей команды.

Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
2 : 1
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Жуль – 4'     2:0 Жуль – 11'     2:1 Саблич – 71'    
Материалы по теме
Лига Европы: пражская «Славия» обыграла «Зарю», «Хеккен» и «Абердин» разошлись миром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android