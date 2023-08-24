Лига Европы: «Олимпиакос» переиграл «Чукарички», «ЛАСК» был сильнее «Зриньски»

Завершились два первых матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них греческий «Олимпиакос» в родных стенах обыграл сербский «Чукарички» — 3:1.
Греческая команда повела в счёте с преимуществом в два мяча уже к 16-й минуте благодаря голам Айюба Эль-Кааби и Костаса Фортуниса. Ещё до перерыва Эль-Кааби оформил дубль, закрепив уверенное преимущество в счёте для своей команды. На 90+2-й минуте голом престижа в составе «Чукарички» отметился форвард Алекса Янкович.
В ещё одном матче игрового дня австрийский «ЛАСК» дома одолел боснийский «Зриньски» — 2:1. «ЛАСК» повёл в счёте с преимуществом в два мяча уже к 11-й минуте, однако на 71-й минуте нападающий «Зриньски» Франко Саблич сократил отставание своей команды.
Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.
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