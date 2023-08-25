Лига Европы: результаты игрового дня

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В четверг, 24 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/2024.

Результаты матчей Лиги Европы 24 августа:

«Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия) — 2:2;

«Славия» (Прага, Чехия) — «Заря» (Украина) — 2:0;

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Спарта» (Прага, Чехия) — 3:1;

«Лудогорец» (Болгария) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:4;

«Олимпия» (Любляна, Словения) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:2;

«Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — «Лугано» (Швейцария) — 2:0;

«Слован» (Братислава, Словакия) — «Арис» (Кипр) — 2:1;

«КИ Класвик» (Фарерские острова) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1;

«ЛАСК» (Австрия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — 2:1;

«Олимпиакос» (Греция) — «Чукарички» (Сербия) — 3:0.

Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.