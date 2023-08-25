Лига Европы: результаты игрового дня

В четверг, 24 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/2024.
Результаты матчей Лиги Европы 24 августа:
«Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия) — 2:2;
«Славия» (Прага, Чехия) — «Заря» (Украина) — 2:0;
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Спарта» (Прага, Чехия) — 3:1;
«Лудогорец» (Болгария) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:4;
«Олимпия» (Любляна, Словения) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:2;
«Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — «Лугано» (Швейцария) — 2:0;
«Слован» (Братислава, Словакия) — «Арис» (Кипр) — 2:1;
«КИ Класвик» (Фарерские острова) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1;
«ЛАСК» (Австрия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — 2:1;
«Олимпиакос» (Греция) — «Чукарички» (Сербия) — 3:0.
Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.
- 25 августа 2023
-
01:23
-
01:03
-
00:58
-
00:45
-
00:39
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28