Люк Шоу выбыл на длительный срок и не поможет «МЮ» и сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил мышечную травму, из-за которой не поможет «красным дьяволам» в английской Премьер-лиге и Лигеи сборной Англии в отборе на Евро-2024, сообщает журналист Дэвид Орнштейн со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, англичанин выбыл из строя на длительный период после получения мышечной травмы. «Манчестер Юнайтед» продолжает оценивать степень повреждений. В клубе надеются, что футболист пропустит недели, а не месяцы.
В прошлом сезоне Шоу играл за «Манчестер Юнайтед» на позиции левого и центрального защитника. За клуб из Англии футболист провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и отдав шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего англичанина в € 42 млн.
Напомним, ранее Мэйсон Маунт получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустит около шести недель.
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