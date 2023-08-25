«Ноттингем Форест» арендует Андрея Сантоса у «Челси»

«Ноттингем Форест» согласовал аренду у «Челси» 19-летнего полузащитника Андрея Сантоса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Сделка должна быть завершена в ближайшее время.
Сантос будет играть в «Нотингем Форест» до июня следующего года. В ближайшее время для футболиста будет назначено медицинское тестирование, добавил источник со ссылкой на The Times.
Сантос перешёл в «Челси» в январе из «Васко да Гама», однако не провёл ни одного матча и вернулся в команду из Рио-де-Жанейро в аренду до июня. За это время бразилец провёл в общей сложности 11 матчей за клуб и забил один гол. Также полузащитник дебютировал за сборную страны в товарищеском матче с Марокко.
В 2022 году Сантос провёл за «Васко да Гама» 36 матчей и забил восемь мячей. Клуб тогда выступал во втором по статусу дивизионе Бразилии.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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