Вальдано: нельзя отрицать, что Месси является гением XXI века

Чемпион мира 1986 года Хорхе Вальдано высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«С первой минуты нельзя отрицать, что он стал гением XXI века. Он хорошо сдержанный гений. Это также имеет значение, потому что когда внезапно случается землетрясение, он ведёт себя так естественно, что я поражён. Затем, помимо гения, он стал мудрецом. За свою карьеру он многому научился и прошёл путь от нападающего до нападающего и стратега, а также давал футбольный мастер-класс. Чемпионат мира был демонстрацией его талантов», — приводит слова Вальдано Infobae.

Напомним, ранее Месси в составе национальной команды Аргентины стал победителем чемпионата мира по футболу 2022 года, обыграв в решающем матче турнира сборную Франции.

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