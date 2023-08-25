Капитан «Динамо» Бальбуэна поделился мнением, какое место занимала бы команда в АПЛ

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о том, на какое место в турнирной таблице АПЛ претендовала бы команда.

«На каком месте «Динамо» было бы в АПЛ? Хм… Даже не знаю. В топ-5? Верю в это», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

С 2018 по 2021 год Бальбуэна выступал за лондонский «Вест Хэм», куда он перешёл из «Коринтианса». К московскому «Динамо» парагвайский футболист присоединился 9 июля 2021 года. Через две недели в матче с «Ростовом» Фабиан дебютировал в Российской Премьер-Лиге.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Коринтианс». В новом сезоне Бальбуэна провёл пять матчей за «Динамо» в рамках российского первенства.

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