Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси может начать следующий матч в запасе
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что аргентинский нападающий команды Лионель Месси может начать следующий матч в запасе.
«Нужно учитывать большое количество матчей, которые мы провели за 45-50 дней. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы начнем оценивать, как мне подойти к следующим трем играм», – приводит слова Мартино Daily Mail.
«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» 27 августа, начало матча — в 2:30 мск.
Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».
Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси:
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