Малуда — о переходе Неймара в «Аль-Хиляль»: он недостаточно уверен в себе

Бывший игрок «Челси» сборной Франции Флоран Малуда высказался о переходе бразильского нападающего Неймара в «Аль-Хилаль».
«Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб АПЛ. Хотя я не уверен, что у него была возможность перейти, например, в «Челси» или «Ливерпуль». Думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – приводит слова Малуда Goal.
Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с клубом, по которому суммарно получит около € 300 млн.
Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.
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