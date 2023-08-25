ЦСКА сделал предложение «Ред Булл Брагантино» по защитнику Капишабе

Московский ЦСКА сделал предложение «Ред Булл Брагантино» по защитнику Жунинью Капишабе.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, армейцы предложили бразильскому клубу сумму в $ 4,5 млн (€ 4,1 млн) за 100% прав на футболиста. Отмечается, что ЦСКА хочет согласовать с игроком четырёхлетний контракт.

В текущем сезоне Капишаба провёл в составе «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».