«Оренбург» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 2:2, а во второй части чемпионата ЦСКА обыграл соперника — 2:1.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков в пяти матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав одно очко.