Бояринцев: хочется сказать в футболе своё «я», хочется быть самобытным тренером

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о том, какой он тренер и какой футбол пропагандирует его команда.

Какой тренер Денис Бояринцев? Сложно оценить себя. Стараюсь быть объективным. У меня нет и никогда не будет игроков, которых я заведомо буду ставить выше кого-то. Мы набираем футболистов по спортивному принципу, и отношение к ним такое же — кто сильнее, тот и играет. Все бьются за место в составе.

На кого ориентируюсь в тренерской работе? Конечно, ориентируешься на лучших тренеров Европы. Всегда следишь и за Гвардиолой, и за Клоппом, и за Сарри. Всегда делаешь нарезки игр лучших команд — «Сити», «Наполи». Но в целом хочется сказать в футболе своё «я», хочется быть самобытным тренером. А учиться никогда не зазорно. Иной раз можно и у тренера Второй лиги что-то полезное подглядеть. Тренер не должен этого стесняться, у нас в России есть интересные ребята.

Какой футбол сейчас пропагандирует «Сокол»? Мы очень строго выстроили игру, в среднем блоке много работаем и стараемся соперника наказывать в быстрых ответных атаках. Но каждый соперник по-своему хорош, от этого меняются и наши установки на игру. С кем-то можем сыграть вторым номером, а с «Кубанью» играли — там старались действовать через позиционные атаки, перехватывали инициативу», — приводит слова Бояринцева «КП Спорт».