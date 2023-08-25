Клубы Саудовской Аравии отказались от приобретения форварда «Спартака» Николсона
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Несколько клубов из Саудовской Аравии отказались от приобретения нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона.
«Николсона не будет в Саудовской Аравии. «Абха» и другие клубы отказались от покупки игрока «Спартака», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».
Ранее в СМИ сообщалось, что услуги Николсона были предложены нескольким клубам из Саудовской Аравии, а также об интересе английского «Уотфорда» к 26‑летнему футболисту.
Форвард сборной Ямайки подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2026‑го. Всего за московский клуб Шамар провёл 43 матча и забил 12 мячей. В нынешнем сезоне Николсон не сыграл за красно-белых ни одного матча.
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