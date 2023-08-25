Ди Мария рассказал о тёплом приёме от болельщиков «Бенфики»

Нападающий португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария высказался о своём возвращении в лиссабонский клуб, отметив, что получил тёплый приём от болельщиков команды.
«Я благодарен «Бенфике» и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное — встречать новых игроков таким образом. Получить такой приём было очень приятно. Я покинул клуб через парадную дверь и вернулся точно так же. Ко мне относятся очень хорошо», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.
35-летний Ди Мария играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. Аргентинский нападающий вернулся в лиссабонскую команду этим летом, перейдя в клуб на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».
В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл два матча за «Бенфику» и забил в них два гола.
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