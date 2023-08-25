«Челси» готов отдать Лукаку в аренду

Лондонский «Челси» и бельгийский нападающий Ромелу Лукаку решили рассмотреть возможность временного ухода со «Стэмфорд Бридж», если не будет достигнуто соглашение об окончательном уходе, сообщает The Athletic.
Английский футбольный клуб и 30-летний форвард всё лето работали над продажей игрока. Теперь они также открыты для его ухода в аренду, при условии, что она включает в себя обязательство выкупа или представляет собой обычную аренду, включающую в себя значительную комиссию.
«Ювентус», «Рома» и команды Саудовской профессиональной лиги заинтересованы в покупке Лукаку, причём саудовские клубы больше сосредоточены на ней.
Сообщается, что «Челси» и главный тренер Маурисио Почеттино уважают Лукаку и имеют хорошие отношения с игроком сборной Бельгии, но все стороны признают, что уход, а не реинтеграция является лучшим способом двигаться дальше.
- 25 августа 2023
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