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«Я не понимал, что происходит». Ди Мария — о сезоне в составе «Ювентуса»

«Я не понимал, что происходит». Ди Мария — о сезоне в составе «Ювентуса»
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Нападающий лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями о своём пребывании в туринском «Ювентусе» в прошлом сезоне, отметив, что год выдался трудным и он не всегда понимал, что происходит.

«Прошлый год получился тяжёлым для «Ювентуса». Но также он был трудным и для меня, потому что я не понимал, что происходит, но старался оставаться на своём уровне. У меня не было много игрового времени в «Ювентусе», я это чувствовал. У меня было несколько разговоров с руководством и тренерским штабом», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.

35-летний Ди Мария провёл в «Ювентусе» один сезон и покинул клуб на правах свободного агента. В составе туринского клуба 40 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь голевых передач.

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