«Я не понимал, что происходит». Ди Мария — о сезоне в составе «Ювентуса»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями о своём пребывании в туринском «Ювентусе» в прошлом сезоне, отметив, что год выдался трудным и он не всегда понимал, что происходит.
«Прошлый год получился тяжёлым для «Ювентуса». Но также он был трудным и для меня, потому что я не понимал, что происходит, но старался оставаться на своём уровне. У меня не было много игрового времени в «Ювентусе», я это чувствовал. У меня было несколько разговоров с руководством и тренерским штабом», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.
35-летний Ди Мария провёл в «Ювентусе» один сезон и покинул клуб на правах свободного агента. В составе туринского клуба 40 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь голевых передач.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ
- 25 августа 2023
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:11
-
06:50
-
06:46