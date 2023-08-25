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Появилось видео встречи Рубиалеса и Эрмосо после возвращения в Испанию

Появилось видео встречи Рубиалеса и Эрмосо после возвращения в Испанию
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Появилось видео встречи главы испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса и футболистки Дженни Эрмосо после возвращения в Испанию. Ранее на женском ЧМ-2023 произошёл скандал из-за того, что Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы, радуясь победе.

Встреча Рубиалеса и Эрмосо после возвращения в Испанию. Видео:

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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