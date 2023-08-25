Ди Мария рассказал, когда планирует закончить карьеру в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария высказался о своих планах по продолжению карьеры в национальной команде, отметив, что не рассчитывает играть за неё после ближайшего Кубка Америки.

«Кубок Америки — крайний срок для меня для игры за сборную. Я всегда буду следить за составом, который объявляет Скалони. Ты всегда ждёшь этого вызова, понимая, что он может быть, а может и не быть, никому не гарантировано место. Я хочу продолжать играть за сборную и за клуб, чтобы продолжать выигрывать титулы», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.

Ближайший Кубок Америки пройдёт в 2024 году в США. Аргентина — действующий победитель турнира и чемпион мира.

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