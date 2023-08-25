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«Ливерпуль» постарается приобрести Кьезу, если Салах уедет в Саудовскую Аравию

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» постарается приобрести игрока «Ювентуса» Федерико Кьезу, в случае перехода египтянина Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает интернет-портал Tutto Mercato Web со ссылкой на Tuttosport.

Главный тренер англичан Юрген Клопп рассматривает футболиста сборной Италии в качестве замены Салаха, а туринский клуб установил цену в € 60 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В нынешнем сезоне 25-летний игрок сыграл один матч и отметился одним голом.

Ориентировочная стоимость вингера, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Контракт Федерико с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.