«Ливерпуль» постарается приобрести Кьезу, если Салах уедет в Саудовскую Аравию

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» постарается приобрести игрока «Ювентуса» Федерико Кьезу, в случае перехода египтянина Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает интернет-портал Tutto Mercato Web со ссылкой на Tuttosport.
Главный тренер англичан Юрген Клопп рассматривает футболиста сборной Италии в качестве замены Салаха, а туринский клуб установил цену в € 60 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В нынешнем сезоне 25-летний игрок сыграл один матч и отметился одним голом.
Ориентировочная стоимость вингера, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Контракт Федерико с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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