«Реал Сосьедад» близок к трансферу защитника «Арсенала» Тирни

Испанский «Реал Сосьедад» близок к осуществлению трансфера защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации источника, «Реал Сосьедад» возьмёт шотландского футболиста в аренду без права выкупа, однако заплатит «Арсеналу» за годичное пребывание защитника в своём составе. Также испанский клуб будет выплачивать зарплату Тирни в полном объёме.
Если всё пройдёт по плану, то 26-летний Тирни в ближайшие выходные отправится на медицинское обследование для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Шотландец хочет этого перехода ввиду участия испанского клуба в Лиге чемпионов.
Новый клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 25 августа 2023
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:11
-
06:50
-
06:46