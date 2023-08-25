«Реал Сосьедад» близок к трансферу защитника «Арсенала» Тирни

Испанский «Реал Сосьедад» близок к осуществлению трансфера защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, «Реал Сосьедад» возьмёт шотландского футболиста в аренду без права выкупа, однако заплатит «Арсеналу» за годичное пребывание защитника в своём составе. Также испанский клуб будет выплачивать зарплату Тирни в полном объёме.

Если всё пройдёт по плану, то 26-летний Тирни в ближайшие выходные отправится на медицинское обследование для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Шотландец хочет этого перехода ввиду участия испанского клуба в Лиге чемпионов.

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