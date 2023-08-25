Орещук: «Динамо» показывает хороший футбол, поэтому у «Рубина» не так много шансов

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубым предстоит встретиться с казанским «Рубином». По его мнению, «Динамо» одержит победу в матче, но «Рубин» сумеет оказать москвичам серьёзное сопротивление.

«Динамо» показывает хороший футбол, поэтому у «Рубина» не так много шансов. Но, зная Рахимова, думаю, он будет что-то придумывать. Он постоянно под каждую команду придумывает какие-то схемы, какие-то заморочки. Поэтому игра будет тяжёлая для «Динамо». Но всё равно класс «Динамо» немного выше. И тот футбол, который последнее время «Динамо» показывает, интересный.

«Динамо» снесёт «Рубин»? Нет. Я ещё раз говорю, что Рахимов — очень интересный тренер и тактик. Он под каждую команду выбирает свою тактику. Тот факт, что исполнители разные у «Динамо» и у «Рубина», это да. Но если бы исполнители были одного уровня, то у «Динамо» не было бы шансов. А так, за счёт мастерства футболистов, по идее, «Динамо» должно взять свои три очка. Но, опять же, я бы не говорил на 100%, что «Динамо» победит.

Я склоняюсь к победе «Динамо», но ничья будет хорошим результатом для «Рубина». Мне кажется, что «Рубин» будет с «Динамо» играть от обороны. Как говорится, «поставит автобус», но в то же время, как пружина, будет вылетать в атаку. Всё-таки есть проблемы в защите у «Динамо», которыми «Рубин» постарается воспользоваться», — приводит слова Орещука Metaratings.