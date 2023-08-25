Кудус: жду соглашения между «Аяксом» и «Вест Хэмом»
Поделиться
Ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус высказался по поводу своего перехода в английский «Вест Хэм».
«Я разговаривал с «Вест Хэм Юнайтед». «Аякс» об этом знает. Сейчас жду соглашения между клубами», — приводит слова Кудуса AD.
По информации издания, лондонский клуб подготовил для футболиста пятилетний контракт.
В текущем сезоне Мохаммед успел принять участие в трёх матчах за амстердамскую команду, в которых забил четыре гола.
В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15
Партнерский контент