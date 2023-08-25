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Кудус: жду соглашения между «Аяксом» и «Вест Хэмом»

Кудус: жду соглашения между «Аяксом» и «Вест Хэмом»
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Ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус высказался по поводу своего перехода в английский «Вест Хэм».

«Я разговаривал с «Вест Хэм Юнайтед». «Аякс» об этом знает. Сейчас жду соглашения между клубами», — приводит слова Кудуса AD.

По информации издания, лондонский клуб подготовил для футболиста пятилетний контракт.

В текущем сезоне Мохаммед успел принять участие в трёх матчах за амстердамскую команду, в которых забил четыре гола.

В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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