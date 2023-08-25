Бубнов: Абаскаль начудил с «Зенитом», но я ставлю на «Спартак» в игре с «Ахматом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». По мнению эксперта, игра завершится в пользу красно-белых, но без существенного преимущества в счёте.
«К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на игре и на результате! Вот и теперь никто не может предсказать, какой у «Спартака» будет состав на матч с «Ахматом». Впрочем, проблем хватает и у грозненцев. Ромащенко пока ничего не поменял в игре, изменилось только отношение к делу. «Спартаку» сейчас, конечно, нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на красно-белых, но большого преимущества ждать не стоит», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 25 августа 2023
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15