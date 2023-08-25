Получивший травму Педри сыграл в 60% матчей «Барселоны» при Хави

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри принял участие в 59,8% матчей команды с момента, когда её главным тренером стал Хави. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в «твиттере».

Педри сыграл в 55 матчах «Барселоны» из 92 при Хави. Вчера, 24 августа, стало известно, что полузащитник получил травму правой четырёхглавой мышцы, из-за чего пропустит несколько ближайших матчей чемпионата Испании.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Педри сыграл два матча, в которых забил один гол.

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