«Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по трансферу Сутормина

Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА приостановили переговоры по возможному переходу в армейский клуб полузащитника сине-бело-голубых Алексея Сутормина. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, агент Сутормина и сам футболист были поставлены в известность о том, что переход полузащитника в ЦСКА будет возможен только в случае, если «Зенит» приобретёт нового флангового игрока. Обсуждение вопроса о трансфере было перенесено на сентябрь. На текущий момент переход Сутормина в ЦСКА маловероятен.

29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» в пяти матчах в нынешнем сезоне, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.