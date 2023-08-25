Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Урал»

Бубнов высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Урал»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». По мнению эксперта, сине-бело-голубые — фаворит встречи, однако екатеринбуржцам будет проще из-за отсутствия психологического давления. Игра «Зенита» и «Урала» состоится в субботу, 26 августа.

«Говорить о том, на что способен «Зенит», нет смысла — все и так это знают. После осечек на старте команде Семака терять очки нельзя. «Урал» идёт в лидерах, но играть точно будет от обороны — «Зенит» заставит. Голевые моменты у петербуржцев обязательно будут, вопрос в реализации. Психологически гостям будет проще, тем не менее ставлю на хозяев», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Зенит» — «Урал». Это вам не «Спартак»!
«Зенит» — «Урал». Это вам не «Спартак»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android