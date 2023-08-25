«Саутгемптон» арендует защитника «Эвертона» Холгейта

Английский «Саутгемптон» должен сегодня завершить переход защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта на правах аренды, сообщает The Athletic.

26-летний англичанин сегодня должен пройти медицинское обследование, прежде чем подписать контракт с клубом из Чемпионшипа. Арендная сделка не будет включать в себя возможность выкупа.

В текущем сезоне Холгейт не был включён в заявку ни на одну из двух первых игр «Эвертона» в английской Премьер-лиге. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн. Действующий контракт Мэйсона с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Этим летом «Саутгемптон» покинули сразу несколько ключевых футболистов: Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Тино Ливраменто и Мохаммед Салису. После трёх туров Чемпионшипа в активе «святых» семь набранных очков и пятое место в турнирной таблице.