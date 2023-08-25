Клопп: Салах — игрок «Ливерпуля», здесь не о чем говорить

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переезде вингера Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.
«Говорить о новостях в СМИ – это немного другое, с нашей точки зрения здесь не о чем говорить, Мохамед Салах – игрок «Ливерпуля». Там ничего нет, если бы что-то было, ответ был бы «нет», — приводит слова Клоппа This is Anfield.
Ранее beIN Sports сообщила, что египтянин дал согласие на трансфер в саудовский клуб «Аль-Иттихад».
Контракт футболиста с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах выступает за красных с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в € 65 млн. В нынешнем сезоне Салах провёл один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей.
- 25 августа 2023
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