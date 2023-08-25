Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» по продлению контракта

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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил отказом на новое предложение о продлении контракта с парижским клубом. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своём «твиттере».

По информации источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи должен будет принять решение по будущему Мбаппе самостоятельно.

Напомним, этим летом стало известно, что 24-летний Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что вызвало слухи о возможном уходе форварда из клуба этим летом или через год на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил один гол в одном матче за «ПСЖ» в Лиге 1.

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