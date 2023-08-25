«Балтика» подпишет чилийского защитника Гильермо Сото

Калининградская «Балтика» подпишет защитника аргентинского «Уракана» Гильермо Сото. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка между клубами полностью согласована.
29-летний чилиец выступал за «Уракан» с января 2022 года. За это время игрок принял участие в 63 матчах.
В сезоне-2017/2018 Гильермо стал обладателем Кубка Чили в составе футбольного клуба «Палестино». Защитник имеет в своём активе три матча за основную сборную Чили. Сото никогда не выступал за пределами Южной Америки.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
Напомним, в текущее трансферное окно состав «Балтики» пополнил чилийский нападающий Анхело Энрикес, права на которого принадлежали «Манчестер Юнайтед» в период с 2012 по 2015 год. Однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».
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