«Балтика» подпишет чилийского защитника Гильермо Сото

Калининградская «Балтика» подпишет защитника аргентинского «Уракана» Гильермо Сото. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка между клубами полностью согласована.

29-летний чилиец выступал за «Уракан» с января 2022 года. За это время игрок принял участие в 63 матчах.

В сезоне-2017/2018 Гильермо стал обладателем Кубка Чили в составе футбольного клуба «Палестино». Защитник имеет в своём активе три матча за основную сборную Чили. Сото никогда не выступал за пределами Южной Америки.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, в текущее трансферное окно состав «Балтики» пополнил чилийский нападающий Анхело Энрикес, права на которого принадлежали «Манчестер Юнайтед» в период с 2012 по 2015 год. Однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».