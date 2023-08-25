Защитник «Крыльев Советов» Костанца сравнил футбол в Бразилии и России

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о разнице между его родным бразильским футболом и российским, отметив, что в южноамериканской стране игра техничнее, а в России интенсивнее.

«Мне нравится уровень Российской Премьер‑Лиги. Думаю, он весьма высок. Есть несколько очень хороших клубов в лиге, а также и много очень классных игроков. Так что здесь чемпионат находится точно на достойном уровне.

Могу ли сравнить российский чемпионат с бразильским? Стили игры разные. В Бразилии футбол менее интенсивный, чем в России. Хотя и более техничный. При этом и те и другие имеют хороший уровень. Думаю, русские команды вполне могут сыграть с бразильскими очень достойно.

Игроки, которые восхищают в РПЛ? Таких очень много. В «Зените» — Клаудиньо, Вендел. В «Спартаке» — Промес. Это очень большие футболисты. Раньше здесь ещё выступал Малком, против которого было интересно сыграть в прошлом сезоне. В России много игроков очень высокого уровня», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».