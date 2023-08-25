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Полиция задержала фаната «Спартака», который облил пивом ведущего «Матч ТВ»

Полиция задержала фаната «Спартака», который облил пивом ведущего «Матч ТВ»
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Полиция задержала болельщика московского «Спартака», который облил пивом ведущего телеканала «Матч ТВ» Александра Бедарева после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ (1:3). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, на фаната оформляется протокол по статье 20.31. Болельщик лишится возможности посещать матчи чемпионата России.

Сам Бедарев не обращался в полицию по поводу инцидента с фанатом, а «Матч ТВ» обратился в «Спартак» с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство уже после публикации видеоролика со случившимся в социальных сетях и СМИ.

Напомним, в составе «Зенита» в матче со «Спартаком» дублем отметился полузащитник Вендел. Ещё один гол петербуржцев забил нападающий Матео Кассьерра. Единственный забитый мяч «Спартака» на счету форварда Александра Соболева.

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