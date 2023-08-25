Турецкий полузащитник Акгюн станет игроком «Лестера»

Английский «Лестер» заключил соглашение с «Галатасарем» о переходе полузащитника Юнуса Акгюна, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в ближайшее время игрок отправится на медобследование. Переход состоится на правах аренды с правом выкупа. Если Акгюн примет участие в 25 матчах, то «Лестер» будет обязан его выкупить за € 10 млн.

23-летний турок является воспитанником «Галатасарая». Юнус дважды отправлялся в аренду в турецкий клуб «Адана Демирспор». Всего на счету футболиста 129 матчей на взрослом уровне, в которых он забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.

В составе основной сборной Турции полузащитник провёл пять матчей и забил один гол.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Акгюна составляет € 7 млн.