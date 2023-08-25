«С русскими поступали как хотели». Мостовой вспомнил о конфликте с владельцем «Страсбурга»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём уходе из «Страсбурга» в «Сельту». Он рассказал о конфликте с президентом французского клуба, который не выполнял обещаний поднять зарплату.

«Переход в Испанию вышел довольно странный. Я никогда не думал, что окажусь в «Сельте», уйдя из «Страсбурга». Но мы пошли на конфликт с президентом французского клуба, который в очередной раз обещал поднять контракт, но в итоге решил, что лучше иметь сильного футболиста и платить ему как обычному середнячку. Мы же русские, с нами могли поступать как хотели. С этим я столкнулся и в Португалии, и во Франции, и, кстати, в Испании», — приводит слова Александра Мостового «Спорт уик-энд».