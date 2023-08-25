«Лидс» приобрёл нидерландского форварда «Суонси» Пироэ
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Английский «Лидс Юнайтед» объявил о подписании контракта с нападающим «Суонси Сити» Жоэлем Пироэ.
24-летний голландец перешёл в «Лидс» на постоянной основе. Жоэль подписал четырёхлетний контракт с клубом до лета 2027 года. Футболист будет выступать под седьмым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард с 14 лет находился в системе нидерландского ПСВ. За основной состав клуба из Эйндховена Пироэ провёл 14 матчей во всех соревнованиях, забив три гола.
В июле 2021 года нападающий перешёл в «Суонси», где забил четыре гола в своих первых пяти играх за команду из Южного Уэльса. Свой первый сезон в «Суонси» Жоэль завершил с впечатляющими 24 голами в 47 играх во всех соревнованиях. В прошлом сезоне футболист снова достиг отметки в 20 голов.
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