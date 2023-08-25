Спортдир «Монако»: готовы продать Головина только в случае очень выгодного предложения

Спортивный директор футбольного клуба «Монако» Тьяго Скуро высказался по поводу российского полузащитника команды Александра Головина.

«Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

Можно ли ещё на Головине сделать прибыль? Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», — приводит слова Скуро Metaratings.

27-летний полузащитник выступает в «Монако» с июля 2018 года. За это время он принял участие в 178 матчах команды, в которых забил 25 голов и оформил 33 ассиста.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость россиянина составляет € 28 млн. Действующий контракт Головина с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.